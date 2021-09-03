Россиян предупредили о рисках при покупке жилья в Сочи

В обозримом будущем рост цен на недвижимость в Сочи продолжится, но он будет более сдержанным, чем в 2020-2021 годах. В целом для инвесторов вложения в сочинские квадратные метры в ближайшие годы будут высокорискованными, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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Как отмечают аналитики, Сочи не единственный город на побережье, и инвестиции могут пойти в другие города. «Сегодня главный город-курорт России является достаточно проблемным. В связи с этим рост цен на недвижимость в нем продолжится, но не в два-четыре раза, как раньше, а существенно меньше. Рост составит максимум 10 процентов [в год]», — прогнозируют специалисты.

По их мнению, введенный в Сочи мораторий на строительство многоквартирных домов поможет понять, «куда и как будет двигаться и развиваться город-курорт». При этом в реальности на то, чтобы привести город в порядок, нужно не менее пяти-шести лет, указывают эксперты.

«Возможно, у застройщиков остались лазейки для строительства, но важно понимать, что любой объект, запущенный в этот период, будет иметь большие проблемы при реализации лотов. Это связано с тем, что любой покупатель будет отдавать себе отчет о рисках вложений в такие объекты», — предупреждают специалисты. Они предрекают Сочи снос нелегально возведенных домов.

Ранее россиянам назвали признаки опасного жилья в Сочи. Самыми высокорисковыми для покупки эксперты сочли лоты, оформление которых и правоустанавливающие документы на которые не соответствуют российскому законодательству. Среди факторов, которые «кричат» об опасности сделок, риелторы назвали цену ниже рынка, «грязные» документы и включение объекта в черные списки краевой и сочинской администрациями.