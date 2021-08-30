Россиянам раскрыли секреты покупки квартир в курортных городах

Приобретать недвижимость в российских городах-курортах лучше всего осенью, зимой или весной. Секреты покупки квартир и домов в Крыму и Краснодарском крае «Известиям» раскрыли эксперты рынка недвижимости.

По словам риелтора Ивана Потапова, летом на курортах тесно и дорого, снижен объем предложения, так как многие владельцы сдают свое жилье в аренду, и оно просто недоступно для показов. Совместить отдых с поисками хорошей недвижимости сложно, сказал специалист.

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Он посоветовал учитывать период использования приобретаемой недвижимости: так, на Черном море высокий сезон длится с июня по август, май и сентябрь — месяцы умеренного спроса на арендное жилье. В остальное время большинство объектов стоят пустыми. Для зимнего использования подойдет жилье на федеральной территории Сириус (в Олимпийском парке), Адлере и его окрестностях — там его можно использовать круглогодично, указал Потапов: рядом и море, и горнолыжные курорты.

В свою очередь бизнес-консультант Анна Васютина порекомендовала вкладываться в недвижимость прямо сейчас, так как ключевая ставка Центробанка растет, и цены, вероятно, будут повышаться. Татьяна Бурлаковская, генеральный директор агентства Golden Brown Group, заявила, что лучше всего покупать объект на старте продаж, тогда цена будет минимальной.

Ранее в августе риелтор Наталья Перескокова сообщила, что цена одного квадратного метра жилья в новостройках Сочи превысила московский уровень, в некоторых проектах ценник даже приблизился к показателям Дубая. В среднем цены в Сочи выросли на 40 процентов, до 400 тысяч рублей за квадратный метр, уточнила специалист.