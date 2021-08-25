Назван город России с реактивно дорожающим жильем

Краснодар стал городом России с наиболее быстро дорожающим жильем в новостройках

По итогам лета 2021-го городом России с наиболее быстро дорожающим первичным жильем стал Краснодар. С мая средний ценник там вырос на 43 процента, превысив отметку в 111 тысяч рублей за квадратный метр, следует из материалов портала Restate.ru, предоставленных «Ленте.ру».

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На втором месте по летнему приросту цен на строящееся жилье оказался Севастополь — плюс 35 процентов с конца мая. В Сочи повышение стоимости «квадрата» тоже было реактивным — 25 процентов за лето. Также довольно ощутимо подорожала «первичка» в Волгограде (на 12 процентов) и Челябинске (чуть более 11 процентов). Аналитики называют недвижимость в этих двух городах относительно недорогой, поэтому там до сих пор актуальна льготная ипотека (сумму льготных кредитов с 1 июля урезали до 3 миллионов рублей), что отражается на динамике цен.

В Москве квартиры в новостройках за лето прибавили в цене 9 процентов. «А в Петербурге "первичка" замерла, спрос на льготную ипотеку резко упал, так что расти ценам некуда. Они и не растут», — констатируют специалисты.

Ранее сообщалось, что фокус российских ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка. Многие отвернулись от новостроек, а доля обращений за ипотекой для покупки готового жилья выросла на 10-20 процентов. Главная причина роста спроса на «вторичку» — корректировка условий госпрограммы льготной ипотеки и низкие ставки, полагают банкиры.