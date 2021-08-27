Найдены самые дорогие квартиры Сочи

Максимальная стоимость квадратного метра первичного жилья в Сочи достигла 2,4 миллиона рублей. Такой уровень цен зафиксирован в одном из новых проектов, расположенных на Олимпийском проспекте, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, самая дорогая строящаяся квартира Сочи оценивается сейчас в 533,2 миллиона рублей (1,36 миллиона рублей за квадратный метр). Почти 400-метровая квартира расположена в Центральном районе города. Планируемый срок сдачи комплекса — конец 2023 года.

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Самая дорогая вторичная квартира, которую нашли на открытом рынке в Сочи, оценивается в 670,6 миллиона рублей (836,5 тысячи рублей за «квадрат»). Площадь объекта — 801 квадратный метр. Он располагается в Центральном районе. При этом стоимость квадратного метра на «вторичке» достигает 2,3 миллиона рублей. Такая цена «квадрата» зафиксирована в одной из выставленных на рынок элитных квартир-студий (площадь объекта — 26 квадратных метров).

Как отмечают специалисты, в июле 2021-го интерес покупателей к элитной недвижимости в Сочи вырос на пять процентов по сравнению с июньским показателем. По итогам семи месяцев текущего года — с января по июль — спрос на элитную недвижимость в Сочи увеличился в годовом выражении на 60 процентов.

Ранее риелторы посоветовали покупателям, ищущим дешевое жилье в Сочи, ориентироваться на многоквартирные дома, построенные до 2000 года. Квартиры в старых домах почти на 80 процентов дешевле, чем так называемая «новая вторичка», пояснили они.