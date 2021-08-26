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Сочи обогнал Москву по ценам на жилье

Средний уровень цен на квартиры в Сочи превысил московские показатели
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Московские квартиры больше не самые дорогие в России. Столица уступила первенство городу-курорту Сочи. Квадратные метры в олимпийской столице в последнее время дорожают с беспрецедентной скоростью, сообщает телеканал «Москва 24».

Как рассказала корреспонденту канала риелтор Наталья Перескокова, цена одного квадратного метра жилья в новостройках Сочи превысила московский уровень, в некоторых проектах ценник даже приблизился к показателям Дубая. «В среднем цены в Сочи выросли на 40 процентов — против 24 процентов московских, — заявила специалист. — Стоимость одного квадратного метра жилья в Сочи составляет сегодня 400 тысяч рублей».

Эксперты объясняют резкое удорожание недвижимости в Сочи дефицитом площадок под застройку, ростом стоимости стройматериалов, запуском программы льготной ипотеки и увеличением числа приезжих — в том числе тех, кто в период пандемии стал работать удаленно.

«Под влиянием пандемии и закрытия границ повысился спрос со стороны населения. Вот этот совокупный эффект мы сейчас и наблюдаем на рынке. В среднем, чтобы накопить на квартиру [в Сочи], москвичу нужно от пяти лет и выше. А жителям Сочи такие цены не по карману», — отметила экономист Инна Литвиненко.

Ранее риелторы заявили, что средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи в конце нынешнего — начале следующего года достигнет отметки в 500 тысяч рублей. По их данным, за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей (с одного объекта).

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