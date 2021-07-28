В Сочи запретили строить многоквартирные дома

Городское собрание Сочи в среду, 28 июля, приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов на территории курорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горсобрания.

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Отныне и в течение двух лет в городе-курорте запрещено возведение жилья, за исключением индивидуальных жилых домов (площадью до 300 квадратных метров, высотой до 12 метров) и объектов, возводимых для обманутых дольщиков. Кроме того, можно строить дома для исполнения ранее заключенных договоров комплексного развития территории и объекты, финансируемые за счет федерального, регионального или местного бюджетов.

За два года, в которые будет ограничено строительство, в Сочи разработают генплан города. До этого новых разрешений на строительство многоквартирных домов выдавать не планируется. На курорте проведут ревизию земли и определят места под размещение социальных объектов — их в Сочи не хватает.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется накопить от 144 до 283 местных зарплат.