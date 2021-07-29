Сочи предрекли очередной скачок цен на жилье

В настоящее время цены на жилье в Сочи сбалансированы: летом спрос на недвижимость падает, но уже осенью рынок ждет очередной скачок спроса — тогда же можно ожидать и нового витка роста цен, заявил «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

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По словам риелтора, осенний всплеск стоимости жилья в Сочи, возможно, будет не таким резким, как в прошлом году, но «также он будет ощутимым». «Инвестиции в недвижимость Сочи всегда были актуальны, жилье в городе-курорте будет дорожать, — предрек специалист. — Среди основных причин назову, конечно, главный ресурс — это море и пляжи, которые никуда не денутся. Кроме того, земельных участков для строительства крайне мало».

Оптимальный вариант для инвесторов, желающих быстро заработать на недвижимости в Сочи, — приобретение объекта на раннем этапе в строящемся жилом комплексе и его перепродажа в момент сдачи дома, указал Флутков. Для длительного вложения средств подойдет качественное жилье, которое можно выгодно сдать в аренду, добавил он.

«За последние два-три года удалось сделать рынок жилья Сочи более, но не полностью прозрачным, — отметил эксперт. — Проблемы, которые присущи рынку города-курорта, остаются, но в меньшем объеме. Спорных объектов становится все меньше. Высокие цены оказывают рынку помощь, так как заставляют застройщиков работать более качественно».

Ранее риелторы заявили, что средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи в конце нынешнего — начале следующего года достигнет отметки в 500 тысяч рублей. По их данным, за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей (с одного объекта).