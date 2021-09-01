Россиянам назвали признаки опасного жилья в Сочи

В августе 2021-го на вторичном рынке недвижимости в Сочи экспонируется около 20 тысяч объектов, при этом 20 из них — по цене до 2 миллионов рублей. Среди таких предложений есть доли, комнаты, переделанные в квартиры-студии, и объекты на значительном удалении от центра города и моря. Признаки сочинского жилья, покупка которого потенциально опасна, назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость» (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам специалистов, рассматривая объект, прежде всего необходимо смотреть не на цену, а на документы. «Крайне не рекомендуется осуществлять любые покупки недвижимости в Сочи без предварительной проверки опытным юристом по недвижимости и без четкого понимания покупателя, из-за чего идет низкая стоимость объекта. Цена ниже рынка — всегда повод задуматься», — подчеркивают риелторы.

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Реальная минимальная стоимость жилья в Сочи — 250-300 тысяч рублей за квадратный метр, указывают они. «Все, что дешевле, — это повод провести очень тщательную проверку документов, узнать все об объекте и его оформлении», — советуют эксперты.

Самыми опасными для покупки являются лоты, оформление которых и правоустанавливающие документы на которые не соответствуют российскому законодательству, поясняют они. Такие объекты могут быть признаны самовольными строениями, не соответствующими архитектурному и градостроительному планам города Сочи.

Среди факторов, которые «кричат» об опасности сделок, риелторы назвали цену ниже рынка, «грязные» документы и включение объекта в черные списки краевой и сочинской администрациями.

Ранее риелторы заявили, что средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи в конце нынешнего — начале следующего года достигнет отметки в 500 тысяч рублей. По их данным, за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей (с одного объекта).