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В России нашли способ снизить стоимость жилья

В России упростили подключение многоквартирных домов к электросетям
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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России 24 августа 2021 года вступило в силу постановление правительства, упрощающее подключение многоквартирных домов к электросетям. Этот процесс теперь станет дешевле, сообщает «Парламентская газета».

Как отмечает издание, новые правила позволят снизить стоимость строительства многоквартирных домов. Таким образом, в России нашли способ отчасти снизить цены на жилье — сокращение стоимости подключения к электросетям позитивно повлияет на стоимость квартир в новостройках.

Согласно постановлению, электросетевые организации теперь должны протягивать кабель непосредственно к распределительному щиту. До сих пор разрешалось проводить сети до границы земельного участка, на котором стоит дом. В результате застройщики несли дополнительные расходы, что приводило и к удорожанию жилья для конечных потребителей.

Ранее цены на жилье предложили учитывать при расчете инфляции в России. Это позволит сделать изменения в направленности денежной политики более плавными, заявил Александр Исаков, главный экономист аналитического департамента компании «ВТБ Капитал» по России и странам СНГ.

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