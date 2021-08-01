В России начала дорожать аренда жилья

Средняя стоимость квартир на рынке долгосрочной аренды крупнейших городов России начала расти на фоне приближения осеннего делового сезона. Однако пока речь идет о незначительной динамике. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших российских городах в начале августа составила 16,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — 22,4 тысячи рублей, что выше на 0,4 и 0,3 процента соответственно, чем месяцем ранее.

Похожие данные приводят аналитики компании «Этажи» — по их расчетам, однокомнатные квартиры в городах-миллионнниках предлагаются в среднем за 18,4 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатные — за 24,4 тысячи рублей. За последний месяц показатели выросли менее чем на один процент. В «Авито Недвижимости» усредненную стоимость аренды жилья в целом по России оценивают в 20,4 тысячи рублей в месяц.

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Больше всего аренда однокомнатных квартир подорожала в Новосибирске и Омске, там средние показатели выросли на два процента, с 13,2 до 17,7 тысячи рублей, отмечают в ЦИАН. На три процента выросла стоимость аренды «двушек» в Перми. Аналитики «Этажей» также обращают внимание на рост стоимости съемного жилья в Санкт-Петербурге. Однокомнатные квартиры за месяц там подорожали на 2,7 процента, до 26,9 тысячи рублей, двухкомнатные — на 1,5 процента, до 41,8 тысячи рублей.

Что касается Москвы, то, по расчетам «Миэль», однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 32-36 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные — за 40-45 тысячи рублей, трехкомнатные — за 55-60 тысячи рублей. С начала года значения практически не поменялись, отмечают аналитики. Управляющий директор «Миэль» Мария Жукова отмечает, что в этом году на рынке наблюдается ярко выраженная сезонность: в июле количество запросов на подбор жилья выросло на 46 процентов по сравнению с июнем. Это значит, что спрос постепенно движется к пиковым значениям.

Как пояснила директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова, ранний спрос, как обычно, формируется на квартиры для студентов, поэтому наблюдается увеличение цен на жилье вблизи крупных учебных заведений. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов не видит предпосылок для заметного роста цен на аренду квартир, поскольку на рынок продолжает оказывать давление растущий объем предложения. Вместе с тем, отмечает он, цены на аренду недвижимости поддерживает рост стоимости ее покупки.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20 процентов от стоимости жилья. Согласно новым правилам, по выданной с начала месяца ипотеке надбавки к коэффициентам риска будут повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Данный шаг связан с увеличением доли ссуд с небольшим первоначальным взносом в общем объеме выданных кредитов.