В России зафиксировали рекордное падение ставки по ипотеке

Центробанк зафиксировал рекордное за всю историю наблюдений падение ипотечной ставки в России. Данные представлены в официальном отчете регулятора.

По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 7,07 процента годовых. Значение стало минимальным за период сбора статистики, начиная с 1 января 2018 года. Предыдущий минимум фиксировали 1 февраля текущего года, он составил 7,23 процента.

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За июнь 2021 года выдано 178,7 тысячи кредитов на жилье, что больше на 20,4 процента, чем в мае 2021 года и больше на 40,7 процента, чем за аналогичный период 2020 года. Сумма ипотечных кредитов составила 544,9 миллиона рублей — на 81,25 процента выше прошлогоднего показателя.

Средневзвешенный срок по кредитам, выданным в июне, составил 243,9 месяца. Общий портфель банков по ипотеке достиг 10,56 триллиона рублей. За первое полугодие 20 ведущих российских банков выдали 907 тысяч ипотечных кредитов — на 45 процентов больше, чем за соответствующий период 2020 года.

По статистике, собранной бюро кредитных историй, к началу июля уровень одобрения заявок по ипотеке россиянам достиг четырехлетнего минимума и оказался в диапазоне от 64 до 66 процентов. Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский отметил, что снижение количества одобренных ссуд обусловлено ростом ипотечной ставки вслед за ключевой.

