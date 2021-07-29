В Центробанке России оценили ущерб от финансовых пирамид

Из-за средней финансовой пирамиды люди теряют до 50 миллионов рублей, однако это лишь экспертная оценка, поскольку деньги в таких случаях передаются наличными или с карты на карту, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка России Валерий Лях.

«По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых в разы больше», — объяснил он.

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Лях также уточнил, что участниками финансовых пирамид доверчивые граждане становятся сами, веря рекламе, которую видят, к примеру, когда хотят поискать в интернете информацию об инвестициях. Он также призвал не забывать, что если в финансовой рекламе участвуют известные люди, например, спортсмены или актеры, то это не повод считать проект успешным.

В начале июня Центробанк назвал нелегальные компании финансового рынка, куда вошли около двух тысяч организаций. В их деятельности регулятор выявил признаки финансовых пирамид, нелегального кредитования или незаконной деятельности на рынке ценных бумаг без необходимого статуса профессионального участника. В ЦБ планировали договориться с поисковыми сервисами о специальной маркировке сайтов компаний из нового списка.