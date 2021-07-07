Перечислены главные финансовые ошибки россиян

Технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова в беседе с агентством «Прайм» перечислила главные финансовые ошибки россиян.

Так, к типичным ошибкам россиян относятся отсутствие накоплений, розничное инвестировании без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.

По ее словам, для предотвращения ошибок в первую очередь необходимо научиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку.

«Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады», — сказала финансист. Она добавила, что тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета, а для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами.

При выборе банка специалист посоветовала обратить внимание на три основных критерия: надежность банка, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов.

В мае глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил россиян о буме финансовых пирамид. Так, в первом квартале 2021 года в России были выявлены 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид, что говорит об увеличении их количества почти в два раза за год.