Россиян предупредили о буме финансовых пирамид

Глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил россиян о буме финансовых пирамид. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Согласно его данным, в I квартале 2021 года в России были выявлены 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид, что говорит об увеличении их количества почти в два раза за год. При этом 45 процентов мошенников начали осуществлять свою деятельность онлайн.

В то же время Лях рассказал, что Центробанк активно сокращает сроки выявления нелегальной деятельности и направления дел в правоохранительные органы.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, заявил, что в настоящее время в нижней палате парламента уже близок к завершению закон о блокировке мошеннических ресурсов, который поможет защитить россиян от подобного рода схем.

Ранее управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин назвал лучший способ распознать мошенничество с инвестициями. По его словам, финансовая пирамида отличается от других видов мошенничества тем, что ее жертвы осознают свою ошибку, как правило, не сразу и какое-то время продолжают снабжать мошенников деньгами.