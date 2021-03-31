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Перечислены способы уберечься от финансовой пирамиды

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Современные финансовые пирамиды маскируются подо что угодно. Об этом в комментарии «Известиям» предупредил аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

В частности, перечислил он, мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. В этом случае пирамиду на раннем этапе можно вычислить лишь по косвенным признакам, таким как обещание доходности выше рынка и использование методов сетевого маркетинга для привлечения новых жертв. Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов добавил, что мошенники взяли на вооружение агрессивную рекламную политику на разных интернет-ресурсах, а также в социальных сетях.

Еще одним поводом для сомнений должна стать недавно полученная лицензия организации. Кроме того, если компания зарегистрирована не в России и не имеет представительств в стране, то в случае ее закрытия клиенты не будут иметь никакой юридической защиты и будут вынуждены обращаться в зарубежные суды.

Если же человек уже вложил деньги и столкнулся с сопротивлением при желании вывести средства, необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы, резюмировал Абрамов.

Ранее эксперты перечислили скрытые признаки финансовой пирамиды. В частности, стоит насторожиться, если менеджеры начинают говорить о предложениях фиксированной доходности «при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании». Дать подобные гарантии в бизнесе невозможно, и подобные обещания можно расценивать как введение в заблуждение. Также на финансовую пирамиду может указывать гарантия сохранности вложенных средств. Это возможно только в случае с банковскими депозитами на сумму до 1,4 миллиона рублей, и то лишь при условии, если кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

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