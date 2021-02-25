У биткоина нашли сходство с «МММ»

Бывший министр финансов России, президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов увидел сходство биткоина с популярной в 1990-х финансовой пирамидой «МММ». Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 24», запись которого доступна на YouTube.

«Был [основатель пирамиды Сергей] Мавроди и "МММ", вот для меня биткоин — синоним примерно этой же пирамиды», — прокомментировал он. Рост курса криптовалюты Задорнов назвал случайностью.

Финансовая пирамида «МММ» была организована в 1990-х бизнесменом Сергеем Мавроди. Зимой 2020-го пользователи соцсетей обратили внимание на появившуюся в Instagram финансовую «игру», правила которой многим показались похожими на описание «МММ».

21 февраля стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд — тогда цена поднялась до отметки в 58 тысяч долларов. После этого курс валюты рухнул и продолжил постепенно снижаться.