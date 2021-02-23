Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов и статус самого богатого человека мира

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов за сутки и лишился статуса самого богатого человека мира. Об этом сообщает The Economic Times.

Состояние бизнесмена уменьшилось до 183 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla на 8,6 процента. Отмечается, что причиной этому мог стать комментарий предпринимателя о цене биткоина. 20 февраля он опубликовал твит, в котором высказал мнение, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Он добавил, что, как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам. При этом за две недели до публикации компания Tesla объявила, что приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

19 февраля Илон Маск вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Тогда сообщалось, что состояние предпринимателя возросло до 199,9 миллиарда долларов. В настоящее время его обогнал основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 186 миллиардов долларов.