Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), рассчитываемого агентством Bloomberg.

Состояние предпринимателя возросло до 199,9 миллиарда долларов. Этому способствовал очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около 850 миллионов долларов, а ее общая стоимость повысилась примерно до 74 миллиардов долларов.

На втором месте — основатель Amazon Джефф Безос, который располагает активами на сумму 194,2 миллиарда долларов.

Маск оказался на втором месте рейтинга 17 февраля. Безос обошел Маска, который удерживал первую позицию на протяжении более чем месяца. Миллиардер занимал первую строчку топа с 2017 года по 7 января 2021 года.