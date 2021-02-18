Самого богатого человека мира обвинили в «карательных действиях»

Прокуратура Нью-Йорка подала в суд на компанию самого богатого человека мира Джеффа Безоса Amazon, обвинив ее в недостаточной заботе о сотрудниках во время пандемии, а также в карательных действиях по отношению к недовольным. Об этом сказано в иске.

Amazon добилась огромной прибыли за счет жизни, здоровья и безопасности сотрудников, сказано в иске от имени работников. Утверждается, что руководство корпорации знало, что по крайней мере 250 человек заразились коронавирусом, но не приняло должных мер по защите остальных сотрудников. Истцы требуют выплаты потерпевшим компенсации и полного возмещения судебных издержек.

Сотрудник Кристиан Смоллс, который устраивал акции протеста на парковке склада корпорации, был уволен. Генпрокуратура штата приравняла это к карательным действиям. Amazon отвергла все обвинения.

Безос 18 февраля вновь стал самым богатым человеком в мире. Он обошел главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который удерживал первую позицию на протяжении более чем месяца.

Основатель Amazon покинет пост генерального директора компании в третьем квартале 2021 года. Место Безоса займет возглавляющий сейчас Amazon Web Services Энди Джесси.