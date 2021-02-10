Названы миллиардеры с самыми большими расходами на благотворительность в 2020-м

Основатель Amazon Джефф Безос занял первое место в списке 50 американцев, которые в 2020 году выделили на благотворительность больше всего средств. Соответствующие данные приведены в журнале The Chronicle of Philanthropy.

Он направил в различные структуры около 10,15 миллиардов долларов. В частности, богатейший человек планеты потратил средства на создание «Фонда Земли» (Bezos Earth Fund) для борьбы с изменениями климата, а также на программы по передаче продуктов питания нуждающимся. Состояние Безоса достигает 194 миллиардов долларов.

На втором месте оказалась его супруга Маккензи Скотт. Она вложила в благотворительность 5,73 миллиарда долларов. Эти средства были пожертвованы на программы по помощи населению в выплате кредитов, распределению продуктов питания, а также на поддержку учебных заведений, где учатся темнокожие.

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Замкнул тройку лидеров бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который выделил около 1,6 миллиарда долларов на программы в образовательной сфере. На четвертом месте — американский бизнесмен Филип Найт и его супруга Пенелопа, на пятом — глава американской компании Twitter Джек Дорси.

Уточняется, что общая сумма пожертвований вошедших в список американцев составила 24,7 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Безос покинет пост генерального директора компании в третьем квартале 2021 года. Он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Место Безоса займет возглавляющий сейчас Amazon Web Services Энди Джесси. Как считает Безос, сменить должность ему позволяют хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании.