Богатейший человек в мире потребовал от брата возлюбленной 1,7 миллиона долларов

Основатель Amazon Джефф Безос потребовал от Майкла Санчеса, брата своей возлюбленной Лорен Санчес, 1,7 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg, передает РИА Новости.

Как стало известно, Безос потребовал эту сумму в качестве компенсации за судебные издержки из-за утечки информации о личной жизни предпринимателя. Том Уоррен, адвокат Майкла Санчеса, назвал это требование «неприличным и даже абсурдным».

В начале прошлого года стало известно, что Безос решил развестись со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Причиной разрыва стали его отношения с Лорен Санчес. Издание National Enquirer опубликовало фото Безоса с Санчес до того, как миллиардер объявил о разводе.

Тогда богатейший в мире человек решил, что этот скандал произошел по политическим мотивам. Однако позже выяснилось, что источником интимных снимков стал брат его возлюбленной Майкл Санчес.

Согласно рейтингу Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в примерно 193,3 миллиарда долларов.