Основатель Amazon обогнал Илона Маска и вновь стал самым богатым человеком

Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире. Безос обошел главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который удерживал первую позицию на протяжении более чем месяца. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), рассчитываемого агентством Bloomberg.

Согласно рейтингу, состояние Безоса на данный момент составляет 191 миллиард долларов, а Маска — 190 миллиардов долларов. Отмечается, что основатель Amazon занимал первую строчку топа с 2017 года по 7 января 2021 года.

Третье место в индексе занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с показателем в 137 миллиардов долларов, четвертое — совладелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно (116 миллиардов долларов), а пятое — основатель Facebook Марк Цукерберг (104 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что Безос потребовал от Майкла Санчеса, брата своей возлюбленной Лорен Санчес, 1,7 миллиона долларов. Как стало известно, Безос потребовал эту сумму в качестве компенсации за судебные издержки из-за утечки информации о личной жизни предпринимателя. Том Уоррен, адвокат Майкла Санчеса, назвал это требование «неприличным и даже абсурдным».