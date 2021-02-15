Илон Маск обвалил курс купленной для сына криптовалюты

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin при ее продаже. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter. После заявлений Маска курс «крипты» обвалился, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

«Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, то я полностью поддержу их. Слишком высокая концентрация — это единственная реальная проблема, на мой взгляд», — написал он. Так, после заявления американского миллиардера цена Dogecoin упала на 14 процентов, и в настоящее время колеблется в районе шести центов за монету.

Ранее сообщалось, что Маск купил Dogecoin для своего сына. После соответствующей новости стоимость валюты возросла с 6 до 8 центов.

До этого Маск не раз поддерживал Dogecoin, который он называл своей любимой криптовалютой. Например, в начале февраля в своем Twitter он разместил скриншот из мультфильма «Король Лев», только вместо шамана-обезьяны Рафики там прифотошоплена его фотография, а на месте морды львенка Симбы — логотип Dogecoin.