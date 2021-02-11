Аппетит Илона Маска к биткоину задумали ограничить

Инвесторы Tesla задумали ограничить аппетиты Илона Маска в покупке биткоинов. Как сообщает The Times, такой вопрос собирается поднять инвесткомпания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров Tesla.

Партнер Baillie Gifford Джеймс Андерсон уточнил, что инвесторы довольны покупкой криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов, но о таком намерении их никто не предупреждал. Теперь он собирается обсудить с Маском ограничения сумм, которые могут быть инвестированы в биткоин.

Ранее в феврале Tesla объявила о покупке биткоинов на 1,5 миллиарда долларов и объявила, что в скором будущем за ее продукцию можно будет расплачиваться криптовалютой. После этого цена биткоина резко пошла вверх и к 9 февраля достигла исторического максимума в 48 тысяч долларов за монету.

По мнению аналитиков, до конца текущей недели курс может преодолеть планку в 50 тысяч долларов если примеру Tesla последуют другие крупные компании. Однако со спадом влияния таких заявлений стоимость криптовалюты может снизиться до 33-37 тысяч долларов.

Ранее Маск, рассуждая о будущем криптовалюты, сказал: «На данный момент я считаю, что биткоин — это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах». Он добавил, что ему бы следовало купить биткоин восемь лет назад.