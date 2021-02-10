Эксперты предсказали биткоину курс 50 тысяч долларов до конца недели

Курс биткоина может пробить планку в 50 тысяч долларов до конца недели (до 7 февраля). Однако затем его стоимость вернется к отметке в 37-40 тысяч долларов. Такую цену криптовалюты в беседе с газетой «Известия» предсказали эксперты.

Курс валюты резко подскочил из-за покупки компанией Tesla биткоинов на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, глава корпорации Илон Маск сказал, что Tesla будет принимать криптовалюту в качестве оплаты, однако пока в ограниченном объеме.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что если решение Маска будет поддержано другими крупными компаниями, то биткоин может вырасти в цене до 50 тысяч долларов к концу недели. Однако со спадом влияния таких заявлений стоимость криптовалюты может снизиться до 33-37 тысяч долларов, считает эксперт.

При этом управляющий директор инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Лютик предупредил, что покупка биткоина связана с большими рисками. Речь идет о вероятности локдауна в разных странах мира, и, как следствие, панике и распродаже активов.

По словам экспертов, в дальнейшем судьба криптовалюты зависит от регуляторов. Например, различные штаты могут начать предпринимать действия для регламентации использования «крипты» на их территории.

9 февраля курс биткоина превысил 48 тысяч долларов, таким образом обновив рекордную стоимость. Однако к настоящему времени цена за эту валюту колеблется в районе 46,5 тысячи долларов.