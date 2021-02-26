Эксперты назвали скрытые признаки финансовой пирамиды

На финансовую пирамиду могут указывать ряд скрытых признаков. Об этом рассказал эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев, передает РИА Новости.

В частности, он посоветовал потенциальным вкладчикам насторожиться, если менеджеры начинают говорить о предложениях фиксированной доходности «при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании». Он пояснил, что дать подобные гарантии в бизнесе невозможно, и подобные обещания можно расценивать как введение в заблуждение.

Также на финансовую пирамиду может указывать гарантия сохранности вложенных средств. Это возможно только в случае с банковскими депозитами на сумму до 1,4 миллиона рублей, и то лишь при условии, если кредитная организация является участником системы страхования вкладов, предупредила эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.

«Красным флагом» для заемщика должно стать предложение переслать для заключения договора его подписанную копию. «Если я как инвестор подпишу удаленно договор, мои шансы вернуть хоть что-то в суде будут минимальны. Подобный договор нужно подписывать обязательно лично и обязательно, чтобы договор назывался именно договор займа», — указала эксперт Алина Степанова.

Ранее в феврале аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк раскрыл россиянам способ распознать обман с инвестициями. Так, по его словам, финансовая пирамида чаще всего предлагает доходность, в разы превышающую безрисковую ставку. При этом не существует каких-либо гарантий доходности.

Кроме того, у финансовых пирамид отсутствуют необходимые разрешения, лицензии на соответствующую финансовую деятельность. «Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы», — сказал эксперт. Такие организации чаще всего используют не коммерческое размещение рекламы, а посты в интернете от якобы участников «пирамиды», которые вложили свои средства. При этом практически нет информации и финансовой отчетности компании.