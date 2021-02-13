Аналитик раскрыл россиянам способ распознать обман с инвестициями

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ распознать обман с инвестициями.

Так, по его словам, финансовая пирамида чаще всего предлагает доходность, в разы превышающую безрисковую ставку. При этом не существует каких-либо гарантий доходности.

Кроме того, у финансовых пирамид отсутствуют необходимые разрешения, лицензии на соответствующую финансовую деятельность. «Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы», — сказал эксперт.

Такие организации чаще всего используют не коммерческое размещение рекламы, а посты в интернете от якобы участников «пирамиды», которые вложили свои средства. При этом практически нет информации и финансовой отчетности компании.

Эксперт заключил, что такие финансовые пирамиды обычно не имеют истории, возникают из «ниоткуда», а описание предыдущей деятельности не подтверждается в официальных источниках.

В октябре прошлого года исследование Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) показало, что сберегательные счета, иностранная валюта и недвижимость остаются любимыми способами россиян хранить деньги. По данным аналитиков, инвесторы в России откладывают или инвестируют 15 процентов своего дохода. Среди самых популярных вложений также называют страхование жизни, криптовалюты и золото.