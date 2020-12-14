Финансист предостерег россиян от покупки акций на определенную сумму

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко предостерег россиян от покупки акций на определенную сумму. Он рассказал агентству «Прайм», что сейчас на фондовом рынке наблюдается всплеск новых счетов и приток клиентов.

Ревенко заявил, что за год количество открытых счетов на Московской бирже выросло более чем в два раза. Однако он напомнил начинающим инвесторам, что рынок акций подразумевает не только доход, но и риск. При первом опыте акции не подходят клиентам, которые используют для инвестирования заемные средства, предупредил финансист.

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По его словам, для старта инвестиций в акции нужно выбрать такую сумму, которую будет не страшно потерять. Финансист отметил, что эта сумма для каждого индивидуальна, и пояснил, что сегодня можно начать инвестировать и «с тысячи рублей». Однако в случае, если начинающий инвестор готов принять риск рынка акций только «на пять тысяч рублей», значит, пока стоит воздержаться от вклада более крупных сумм.

«Лучше отдать предпочтение консервативным инструментам, к примеру, гособлигациям или готовым инвестиционным решениям с полной защитой капитала», — объяснил эксперт.

По мере получения опыта можно увеличивать сумму вложений. Так, если сбережения составляют 10 миллионов рублей, то именно в акции может быть вложено два миллиона рублей, отметил Ревенко. По его словам, все зависит от инвестиционного профиля и опыта.

В октябре глава инвесткомпании Smead Capital Management Коул Смид назвал тупыми американских инвесторов, чьи действия привели к значительному росту котировок на фондовом рынке США. По его словам, бумаги крупнейших компаний, входящих в индекс S&P 500, в среднем стоят в 22 раза больше по сравнению с оценкой прогнозируемой прибыли за акцию по итогам года.