Легендарный американский инвестор назвал главный секрет успеха

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт назвал главный секрет успеха. Он уверен, что необходимо уметь ждать, пишет Inc.com.

Независимо от того, насколько велик талант или усилия, некоторые вещи просто требуют времени, заявил Баффетт. Для предпринимателей, которые начинают бизнес с нуля, мгновенное вознаграждение — это несбыточная мечта, отметил миллиардер. Секрет успеха также в дисциплине и системе, которая помогает последовательно работать в течение долгого времени, уверен Баффетт.

Ученые ранее обнаружили, что терпеливые люди добиваются большего прогресса в достижении целей по сравнению с теми, кто не хочет ждать. Другое исследование также показало, что терпеливые люди, как правило, меньше испытывают депрессию и негативные эмоции и лучше справляются со стрессовыми ситуациями.