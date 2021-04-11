Россиянам назвали лучший способ распознать мошенничество с инвестициями

Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik назвал лучший способ распознать мошенничество с инвестициями.

По его словам, финансовая пирамида отличается от других видов мошенничества тем, что ее жертвы осознают свою ошибку, как правило, не сразу и какое-то время продолжают снабжать мошенников деньгами.

Эксперт отметил, что факты мошенничества с использованием финансовых пирамид в последнее время в России участились. Мошенники звонят россиянам по телефону и представляются сотрудниками известных финансовых организаций, в том числе зарубежных. Обычно злоумышленники вызывают свою жертву в офис или предлагают заключить договор онлайн.

Также специалист рассказал, что мошенники подбирают для работы на телефоне людей, которые обладают хорошими знаниями в психологии, в разговоре с потенциальными жертвами они озвучивают именно те предложения, которое те хотят услышать. При этом для каждого возраста у них есть свое предложение.

Так, когда у человека появляются деньги, например, в 25-45 лет, интересны псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более финансово обеспеченных россиян это могут быть инвестиции в недвижимость, добычу золота, драгоценные камни. «Для пенсионеров это, как правило, дополнительная прибавка к пенсии, предложение различных лжекооперативов с выплатой процентов», — заявил Сафиулин.

В феврале сообщалось, что за 2020 год мошенники сумели выманить у россиян около 150 миллиардов рублей. По мнению экспертов Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского», это связано с резким ростом популярности онлайн-торговли из-за пандемии. Аналитики «Тинькофф» определили, что 60 процентов успешных атак проводились через сценарий покупки или продажи товаров на реальных или поддельных сайтах. Таким образом, это оказался самый популярный способ мошенничества в интернете. В 2019 году их доля в общих киберпреступлениях была менее 25 процентов.