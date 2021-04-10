Россияне стали чаще страховаться от киберпреступлений

Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

По словам вице-президента ВСС Светланы Гусар, число купленных полисов, покрывающих такие риски, в 2020 году составило 955. Директор по рискам СК «Сбербанк страхование» Владимир Новиков, в свою очередь, подчеркнул, что интерес со стороны предприятий к такому виду страхования постоянно растет, в частности, в связи с переходом на дистанционную работу.

При этом эксперты отмечают, что негативной стороной киберстрахования является сомнительная экономическая эффективность для всех участников такого рода полисов. Страховщики не могут оценить риски и потенциальные убытки, а клиентам на данный момент предлагается в разы завышенная стоимость договоров или такие полисы, по которым невозможно получить выплаты.

В феврале сообщалось, что за 2020 год мошенники сумели выманить у россиян около 150 миллиардов рублей. По мнению экспертов Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского», это связано с резким ростом популярности онлайн-торговли из-за пандемии. Аналитики «Тинькофф» определили, что 60 процентов успешных атак проводились через сценарий покупки или продажи товаров на реальных или поддельных сайтах. Таким образом, это оказался самый популярный способ мошенничества в интернете. В 2019 году их доля в общих киберпреступлениях была менее 25 процентов.