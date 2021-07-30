Российский миллиардер объяснил рост цен на жилье в стране

Российский миллиардер Араз Агаларов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» объяснил, почему цены на жилье в стране растут столь быстро. По его мнению, льготная ипотека тут ни при чем.

«Я не согласен с тем, что вот за счет льготной ипотеки все это выросло, — заявил бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. — Если бы жилья строилось в достаточном количестве, то такого роста цены из-за стройматериалов и так далее не было бы. Потому что мы помним, когда за 100 тысяч [рублей] квадратный метр не могли продать, а сейчас цена ушла за 200 [тысяч рублей]».

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В цивилизованных странах — Китае и США — строят жилье из расчета один квадратный метр на человека в год, указал Агаларов. В России, по его словам, этот показатель составляет 80 миллионов «квадратов» в год на 150 миллионов жителей.

«Во-первых, это пол квадратного метра на человека, — посетовал миллиардер. — Во-вторых, если вы сюда добавите дома, которые становятся с возрастом аварийными и ветхими, получается, что у нас просто дефицит жилья. За счет этого дефицита растут и цены, разумеется».

Если бы жилья строилось достаточно, то есть в два раза больше, то «по такой цене нигде, ни в Москве, ни в области, его бы не покупали и не продавали», заключил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021-го объемы жилищного строительства в России увеличились почти на 30 процентов в годовом выражении: за январь-июнь в стране введено 36,5 миллиона квадратных метров против 28,1 миллиона за тот же период 2020-го.