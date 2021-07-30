Для обманутых дольщиков попросили еще 60 миллиардов рублей

На решение проблем обманутых дольщиков в России Минстрой попросил у правительства еще 60 миллиардов рублей. Ведомство подсчитало объем дополнительного финансирования до 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
По словам заместителя председателя правительства, для Фонда защиты прав дольщиков пока согласовано выделение лишь 27 миллиардов рублей на 2022 год. По оставшейся сумме в 33 миллиарда улаживаются разногласия с Минфином. «Мы будем заниматься вопросом в рамках текущего бюджетного года. Хотелось бы эту проблему закрыть к 2024 году», — добавил Хуснуллин.
Согласно данным Фонда, больше всего проблемных строек в разрезе регионов в Новосибирской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. Ранее вице-премьер назвал примерное количество россиян, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков. Всего в стране около 100 тысяч обманутых дольщиков, но цифра «плавающая, плюс-минус на десять процентов», подчеркнул чиновник.