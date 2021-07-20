Российских застройщиков пообещали поддержать

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал оказать поддержку российским застройщикам с помощью специальной программы. На заседании совета по стратегическому развитию и проектам Хуснуллин заявил, что механизм поддержки будет запущен до конца июля, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Главная цель правительственных мер — не допустить банкротства застройщиков и увеличения количества долгостроев. «Мы уже издали ряд необходимых ведомственных приказов совместно с Минстроем, с Минфином сейчас выверяем сумму и механизм. До конца июля этот механизм уже запустим в работу. Иначе мы действительно можем потерять ряд компаний и темпы развития страны в части строительства», — отметил Хуснуллин.

Ранее о необходимости поддержать строительный бизнес говорил и президент России Владимир Путин, отметив, что строительство подорожало в среднем на 10-15 процентов.

В письме за помощью к президенту обратились главы восьми строительных компаний, в том числе «СГМ-Мост», «Стройтрансгаз» и «Автобан». Они сообщили, что с 2015 года убытки отрасли составили 137 миллиардов рублей, а долги строителей превысили сумму чистых активов в четыре раза.