Москвичам предложат обменять старые квартиры на новые

Застройщики Московского региона все активнее предлагают покупателям заключать сделки по схеме trade-in, когда новая квартира приобретается с зачетом стоимости старой. Они опасаются снижения спроса на жилье после изменения условий льготной ипотеки, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили изданию в агентстве «НДВ Супермаркет Недвижимости», доля сделок в новостройках с использованием программы trade-in в Москве и Подмосковье увеличилась до 25 процентов (в 2019–2020 годах этот показатель не превышал 15 процентов). Схема такова: застройщик выкупает квартиру у покупателя по цене ниже рыночной и учитывает в качестве части оплаты за жилье в новостройке. На время продажи прежней квартиры новое жилье бронируется. Иногда до момента заселения в новую квартиру покупателю разрешают жить в старой.

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Глава портала Dataflat.Ru Александр Пыпин считает, что trade-in (по сути — обмен старой квартиры на новую) невыгоден покупателям из-за предлагаемых застройщиками условий. При такой сделке можно потерять до 50 процентов от стоимости старой квартиры, заявила «Коммерсанту»руководитель департамента городской недвижимости «НДВ» Елена Мищенко. Выгоднее самому продать старую квартиру, но это не даст преимуществ по бронированию жилья в новом доме, пояснила председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Для застройщиков trade-in — это еще один способ поддержать спрос на квартиры. Поэтому они будут активно продвигать эту схему, полагают эксперты. После усечения льготной ипотеки (с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов) продажи у строительных компаний неизбежно упадут, поэтому им надо компенсировать выпадающий спрос.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев заявил, что по итогам июня 2021-го в России, вероятно, будет зафиксирован всплеск спроса на ипотечные кредиты, но затем спрос на жилье начнет сокращаться и, как следствие, начнут снижаться цены.