Названы регионы России с самыми недобросовестными застройщиками

Во втором квартале 2021 года среди российских регионов больше всего недобросовестных застройщиков нашли в Новосибирской области. Об этом свидетельствуют данные фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, сообщает «Российская газета».

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Эксперты проанализировали количество объектов, возведенных с нарушениями закона о долевом строительстве. Во втором квартале 2021 года в Новосибирской области обнаружили 49 проблемных строений. Ниже в списке расположились Ленинградская область и Краснодарский край, где нарушения нашли в 40 объектах и 37 объектах соответственно.

По данным фонда, мониторинг позволяет выявлять нарушения, которые недобросовестные застройщики должны будут устранить. Они смогут привлекать средства граждан — участников долевого строительства, только после того, как устранят все замечания.

В июне 2021 года «Единая Россия» и Фонд защиты прав дольщиков решили разработать механизм, с помощью которого с недобросовестных застройщиков можно было бы взыскать средства. Среди методов контроля взысканий назвали депутатские запросы, однако подобную меру посчитали недостаточной.