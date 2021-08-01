В России ужесточили правила выдачи ипотеки

Центробанк (ЦБ) с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20 процентов от стоимости жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, по выданной с начала месяца ипотеке надбавки к коэффициентам риска будут повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Данный шаг связан с увеличением доли суд с небольшим первоначальном взносом в общем объеме выданных кредитов. Их доля на первичном рынке недвижимости выросла с 24 процентов во втором квартале прошлого года до 45 процентов в первом квартале этого года, на вторичном — с 30 до 33 процентов. Отмечается, что в условиях быстрого роста ипотеки и увеличения цен на недвижимость значимость первоначального взноса как гаранта стабильности банковской системы сильно возросла.

Младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина рассказала, что ужесточение регулирование не должно привести к сильному охлаждению рынка ипотеки. По ее мнению, в такой ситуации банки, скорее всего, увеличат надбавки к процентным ставкам на 0,2-0,5 процента для заемщиков с небольшим первоначальным вкладом.

Ранее Центробанк зафиксировал рекордное за всю историю наблюдений падение ипотечной ставки в России. По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 7,07 процента годовых. Значение стало минимальным за период сбора статистики, начиная с 1 января 2018 года. Предыдущий минимум фиксировали 1 февраля текущего года, он составил 7,23 процента.