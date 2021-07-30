В России задумали дополнительно усложнить выдачу кредитов

Центральный банк России намерен дополнительно ужесточить для банков требования по предоставлению необеспеченных займов, рассказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет РБК. В финансовом учреждении знают о предстоящих изменениях от самого Банка России. Усложнить выдачу кредитов населению регулятор задумал на фоне активного роста этого рынка.

«Мы четко понимаем, что Центральный банк сейчас активно видит разогрев, или, как он называет, перегрев, рынка кредитования физических лиц и находится в попытке несколькими последовательными действиями дополнительно охладить рынок, прежде всего потребительского кредитования. Видимо, нас ожидает два раунда повышения макропруденциальных надбавок: первый раунд уже четко определен — с 1 июля. Второй раунд, скорее всего, это 1 октября», — сказал Пьянов.

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По его словам, возможны два варианта повышения надбавок. Коэффициент риска либо увеличат по всем категориям ссуд, независимо от показателя долговой нагрузки (ПДН), либо же прогрессивно, то есть более значимым рост будет для кредитов с высоким ПДН. Окончательное решение определит руководство Центробанка.

С 1 июля ЦБ уже повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам до допандемийного уровня. В регуляторе объяснили решение быстрым ростом таких займов, который приводит к увеличению долговой нагрузки населения. По данным Банка России, по итогам первого квартала 2021 года она выросла с 11,7 до 11,9 процента, тем самым обновив исторический максимум. Ужесточение регулирования, по расчетам ЦБ, должно снизить стимулы для банков к расширению кредитования.

С августа Банк России также ужесточит правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта, повысив надбавки к коэффициентам риска в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Это также должно ограничить рост объемов кредитования и повысить устойчивость банковской системы.