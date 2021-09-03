В Москве заметили снижение цен на жилье

После изменения программы льготной ипотеки в минувшем июле цены на стандартное жилье в Москве снизились до 10 процентов, заявил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

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Как отметил чиновник, цены на жилье снизились на самых высоколиквидных рынках. Стасишин привел в пример Москву, где после усечения льготной ипотеки сократился спрос на квартиры, а стоимость квадратного метра упала до 10 процентов.

Ранее вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Любовь Арапова сообщила, что в минувшем августе цены на первичном рынке жилой недвижимости уменьшились, но в годовом выражении «все равно сохраняется рост на уровне 10-25 процентов». Отрицательную ценовую динамику в последнем месяце лета Арапова также связала с усечением программы льготной ипотеки.

Ипотеку с господдержкой на покупку строящегося жилья в России выдают с весны 2020-го. С 1 июля текущего года ставка по ней была повышена с 6,5 до 7 процентов, предельная сумма кредита, в свою очередь, сократилась до 3 миллионов рублей для всех регионов (ранее она составляла 6-12 миллионов рублей в зависимости от региона).