В России впервые за год подешевело жилье

В России впервые за год зафиксировали заметное снижение стоимости жилья. Об этом пишут «Известия».

В самом активно застраиваемом Юго-восточном округе Москвы цены в июле на новостройки упали на 1,5 процента. Ожидается, что по итогам августа столичная недвижимость снизится еще на 1,7 процента из-за увеличения предложения на рынке.

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Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов объяснил, что снижение связано с введением государством экспортных пошлин на металлы, антикартельные проверки на рынке арматуры, а также повышение регулятором ключевой ставки.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предположил, что сейчас часть застройщиков будут субсидировать ставки по ипотеке, сдерживая цены на свои объекты, или снижать конечную стоимость жилья за счет сокращения площади квартир, а третьи начнут корректировать цену предложения. По его прогнозу, в течение двух-трех лет при нынешних условиях средняя цена жилья в стране может снизиться на 10–15 процентов.

25 августа стало известно, что по итогам лета 2021 года городом России с наиболее быстро дорожающим первичным жильем стал Краснодар. С мая средний ценник там вырос на 43 процента, превысив отметку в 111 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте по летнему приросту цен на строящееся жилье оказался Севастополь — плюс 35 процентов с конца мая. В Сочи повышение стоимости «квадрата» тоже было реактивным — 25 процентов за лето.

24 августа президент России Владимир Путин объявил, что в стране впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос. «Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом», — сказал он.

Ранее президент предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья. Нововведение коснется объектов, признанных аварийными на 1 января 2021 года.