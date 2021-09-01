Цены на квартиры в России начали снижаться

В Центре стратегических разработок зафиксировали падение цен на жилье в России

По итогам 2021 года строящееся жилье в России подорожает на 5-15 процентов в зависимости от региона, заявила РИА Новости советник вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Любовь Арапова. При этом в конце лета ценники, напротив, начали снижаться.

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По словам эксперта, в минувшем августе цены на первичном рынке жилой недвижимости уменьшились, но в годовом выражении «все равно сохраняется рост на уровне 10-25 процентов». Отрицательную ценовую динамику в последнем месяце лета Арапова связала с усечением программы льготной ипотеки.

Она напомнила, что за последние десять лет падение стоимости жилья по итогам года было зафиксировано дважды — в 2010-м и в 2015-2016 годах. В обоих случаях цены снижались на фоне сокращения доходов населения. В 2021-м другая ситуация: наблюдается падение доходов населения при одновременном резком подорожании недвижимости.

Корректировка цен на первичном рынке жилья в августе говорит об охлаждении спроса и прекращении стремительной индексации лотов застройщиками. При этом на вторичном рынке ценники пока продолжают увеличиваться, сообщила специалист.

Ранее цены на жилье предложили учитывать при расчете инфляции в России. Это позволит сделать изменения в направленности денежной политики более плавными, заявил Александр Исаков, главный экономист аналитического департамента компании «ВТБ Капитал» по России и странам СНГ.