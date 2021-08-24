Названы города России с дешевым жильем

Список российских городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей возглавляет Омск — там в этом бюджете заключается порядка 32 процентов от общего числа сделок с жилой недвижимостью. На втором месте Волгоград (23 процента таких сделок), на третьем — Челябинск (15 процентов), пишут «Известия» со ссылкой на данные риелторов.

Городами с относительно дешевым жильем (учитывались сделки с квартирами на первичном и вторичном рынках, а также с индивидуальными домами) также названы Новосибирск — там 12 процентов сделок попадают в 500-тысячный бюджет, и Воронеж (5 процентов таких сделок). В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях этот показатель показатель составляет 1,1 и 0,5 процента соответственно.

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Как отмечают эксперты, самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, с неблагоприятной экологической обстановкой и плохим климатом.

Искать экстремально дешевые квартиры специалисты рекомендуют вдали от крупных городов, в маленьких населенных пунктах, депрессивных местах без инфраструктуры, ветхих домах без ремонта, после пожара, в деревянных бараках. Такие квартиры могут стоить 200–300 тысяч рублей.

При этом, предупреждают они, низкие цены зачастую назначаются из-за проблем с документами, которые оформлены неправильно, а также из-за незаконных перепланировок и других юридических проблем.

Ранее были названы наиболее обеспеченные жильем города России. Лидером по этому показателю признан Краснодар, где на каждого жителя приходится по 38,7 «квадрата». В топ-3 наиболее обеспеченных жилой недвижимостью городов также вошли Владикавказ — там этот показатель равен 37 квадратным метрам, и Калининград с 33,3 квадратного метра. Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (15,7 квадратного метра), Симферополя (16,6 квадратного метра), Махачкалы (18,2 квадратного метра) и Москвы (19,8 квадратного метра).