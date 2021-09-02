Назван срок решения «вечного квартирного вопроса» в России

Проблема обеспечения россиян жильем будет решена к 2030 году. Такой срок назвал корреспонденту РБК генеральный директор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко, принимающий участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Мутко отметил, что задачу разрешить жилищный вопрос к этому сроку поставил президент Владимир Путин. «Это реальный срок, — подчеркнул глава «Дом.рф». — Действительно, появилась уникальная возможность — появились новые инструменты, появились новые меры поддержки. Никогда еще государство так не поддерживало жилищное строительство». Но, по словам Мутко, «многое будет зависеть от доходов людей, как будут расти доходы и восстанавливаться экономика».
Директор «Дом.рф» также заявил, что квартирный вопрос в России «вечный», поскольку в стране велика доля аварийного жилого фонда. Кроме того, много не обеспеченных жильем семей — в очереди за квартирами в настоящее время стоят 4 миллиона человек.
В конце августа Путин в ходе встречи с Мутко заявил, что у России впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос. «Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом», — сказал он. В июле 2020-го президент уже говорил, что у страны появился исторический шанс решить проблемы с жильем.