Мутко оценил рост цен на жилье в России

Гендиректор «Дом.РФ» Мутко: цены на жилье в России выросли на 13 процентов в прошлом году

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что цены на жилье в России выросли на 13 процентов в 2021 году. Об этом он рассказал во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

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Мутко отметил, что в прошлом году стоимость жилья увеличилась на 15,5 процента. То есть в среднем цены за все время выросли на 25 процентов, резюмировал он.

По словам гендиректора «Дом.РФ», нужно сбалансировать спрос и вводить больше жилья. На вопрос президента о темпах строительства в этом году Мутко также заявил, что в 2021 году построят в районе 84-85 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее Мутко назвал количество российских семей, которые желают жить в частных домах. По результатам общественного опроса, о желании жить в частных домах заявили 70 процентов семей — около 40 миллионов, рассказал Мутко. При этом на данный момент в таких условиях живут около 18 миллионов семей. Гендиректор «Дом.РФ» добавил, что по итогам первого полугодия количество жилья, которое было введено в рамках индивидуального-жилищного строительства, опередило ввод по многоквартирным домам.