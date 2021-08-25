Путин рассказал о шансе России решить жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сейчас может решить жилищный вопрос. Об этом он сказал в ходе встречи с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутко, передает РИА Новости.

У нас очень много задач еще нерешенных, но ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом Владимир Путин

Также российский лидер назвал одной из самых важных задач защиту россиян от недобросовестных застройщиков. «Это чрезвычайно важно. Иначе это ведет к недоверию граждан в отношении того, что делает государство. Ведь даже правовая и финансовая грамотность у людей — она же очень разная», — заявил президент. Он указал на то, что безопасность обычных граждан в этой сфере должно обеспечить государство.

Организационный вопрос

Мутко, в свою очередь, рассказал Путину, что в 2021 году в России планируется построить 84-85 миллионов квадратных метров жилья. При этом он предупредил, что в следующем году такой темп будет крайне сложно поддержать, «потому что жилье, которое выводится в строительство на сегодняшний день, "выстреливает" через 2-2,5 года».

Также чиновник указал, что для стабильного темпа строительства необходимо, чтобы одновременно возводилось около 120 миллионов квадратных метров. Сейчас же, по словам Мутко, в России строится 98-99 миллионов «квадратов».

43,9 миллиона квадратных метров жилья по оценке Росстата введено в России за семь месяцев 2021 года

Денежный вопрос

Мутко рассказал, что цены на новостройки в России с начала 2020 года выросли в среднем на 25 процентов. «В прошлом году на 15,5 процента, в этом году уже на 13 процентов», — уточнил он.

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Глава «Дом.рф» отметил, что при таком росте цен необходимо балансировать спрос, вводить больше жилья. «Ключевым вопросом здесь является земля. Мы, как оператор, занимаемся вовлечением неэффективно используемых земель. На сегодняшний день с 2016 года мы уже вовлекли в оборот 3,5 тысячи гектаров земли практически на 16-18 миллионов квадратных метров» — сказал он. Также, по словам Мутко, для поддержки предложения на рынке жилья было запущено «инфраструктурное меню» с возможностью предоставлять застройщикам кредиты под 3 процента для создания социальной инфраструктуры параллельно с возведением жилья.

Ранее руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Гранель» Юлия Судакова предупредила, что до конца 2021 года в России может увеличиться стоимость квадратного метра жилья. Эксперт указала на возможные последствия на рынке из-за меры Центробанка по ужесточению регулирования ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов. Судакова спрогнозировала увеличение стоимости «квадрата» на семь-восемь процентов. Специалист также из-за изменений условий ипотечного кредитования ожидает повышение спроса на небольшое жилье. По словам Судаковой, жители будут покупать малогабаритные объекты, а после копить средства, чтобы приобрести «недвижимость нужной площади».

Жилищный вопрос

В России с 2012 года с помощью ипотеки жилье приобрели около 10,7 миллиона граждан. При этом, по словам Мутко, 1 миллион семей улучшили свои жилищные условия за счет программ льготной, семейной, дальневосточной ипотеки и программы по выплате многодетным 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Кроме того, с 1 июля семейная ипотека по поручению президента была распространена на первенца. «Мы исходим из того, что эта мера поддержки будет охватывать по 100 тысяч семей ежегодно», — пояснил чиновник.

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Было подсчитано, что 40 миллионов российских семей (70 процентов) хотели бы жить в частных домах. Гендиректор «Дом.рф» уточнил, что сейчас такими жилищными условиями могут похвастаться около 18 миллионов семей.

В июне исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов объяснил причину ажиотажного спроса на жилье в России. «По традиции российские граждане действуют по принципу "в любой непонятной ситуации покупай квартиру", и экономические передряги последнего времени их подталкивают к таким шагам», — подчеркнул экономист. Между тем, отметил он, реальная доходность инвестиций в квартиры «очень скромна». Но этому инструменту вложения средств россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому, заключил эксперт.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что снизить цены на жилую недвижимость в России можно за счет создания благоприятных условий ведения строительного бизнеса и устранения коррупционной составляющей в строительной сфере.