Россиян предупредили о возможном подорожании жилья

До конца 2021 года в России может увеличиться стоимость квадратного метра жилья. Подобную динамику предрекла руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Гранель» Юлия Судакова, сообщает Life.ru.

В разговоре с порталом эксперт предупредила о возможных последствиях на рынке из-за меры Центробанка по ужесточению регулирования ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов. Судакова спрогнозировала увеличение стоимости «квадрата» на семь-восемь процентов.

Специалист также из-за изменений условий ипотечного кредитования ожидает повышение спроса на небольшое жилье. По словам Судаковой, жители будут покупать малогабаритные объекты, а после копить средства, чтобы приобрести «недвижимость нужной площади».

Об изменении регулирования ипотеки регулятор сообщил в мае 2021 года. Совет директоров решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье с соотношением «кредит/залог» от 80 до 85 процентов. Новые показатели будут применять к кредитам, оформленным с 1 августа 2021 года.