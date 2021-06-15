Названа основная причина подорожания жилья в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в основном на рост стоимости жилья в стране повлияла пандемия коронавируса. Причину подорожания жилья он назвал в эфире телеканала «Россия 24», сообщает «Коммерсантъ».

Хуснуллин заявил, что во время обсуждения продления программы льготной ипотеки власти вместе с Федеральной антимонопольной службой провели анализ. Оказалось, что льготные кредиты в среднем поспособствовали росту цен на 4-5 процентов. «Все остальное — это не ипотека, это реально пандемия»,— подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер также обратил внимание, что строительство жилья фактически задержалось, а в Москве и Подмосковье процесс остановился на два месяца. В итоге застройщики были вынуждены отпустить рабочих, а после собирать их снова.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Хуснуллин также объяснил, что рост цен на жилье в первую очередь спровоцировала пандемия коронавируса. В сложившейся ситуации менялись сроки поставок материалов и выполнения планов строительства.