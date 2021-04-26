Цены на жилье проверят во всех регионах России

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поручили своим территориальным органам по всей России проверить ценообразование на рынке недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава ФАС Максим Шаскольский рассказал о поручении в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что служба проводит проверку не только цен на жилье.

«Проверка идет во всех регионах. Мы направили территориальным органам поручение о необходимости проверить ценообразование. Но во многом это рынки конкурентные, как вы понимаете. Причины роста нам понятны, они известны. Мы проверяем также смежные рынки», — пояснил Шаскольский.

Ранее в апреле ФАС обнаружила в подорожании строительства жилья признаки картельного сговора между несколькими организациями. Сотрудники начали проверку из-за резкого увеличения стоимости металлопроката в четвертом квартале 2020 года и полученных обращений. В отношении нескольких организаций возбудили антимонопольное дело.