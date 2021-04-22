В подорожании строительства жилья обнаружили признаки картельного сговора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила в подорожании строительства жилья признаки картельного сговора между несколькими организациями. В случае установления факта нарушения виновникам могут назначить оборотные штрафы. Об этом сообщается на сайте ФАС.

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Представители службы проверили деятельность некоторых организаций из-за резкого роста стоимости металлопроката, включая арматуру, листовой и фасонный металл и трубы, в четвертом квартале 2020 года. Поводом для проверки также стали полученные ФАС обращения «о возможном повышении стоимости жилищного строительства в связи с ростом цен на строительные материалы».

В итоге орган установил признаки антиконкурентного соглашения между АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр»1, ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО Металлоторговая компания «КРАСО». В их отношении возбудили антимонопольное дело.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов, и поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье. Глава государства подчеркнул, что в среднем по стране стоимость жилья увеличилась на 12 процентов, а в некоторых регионах показатель достиг 30 процентов.