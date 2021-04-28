Российский миллиардер пожаловался на подорожание жилья

Российский миллиардер Олег Дерипаска пожаловался на увеличение стоимости жилья. Средние расходы на кредит по программе льготной ипотеки за год повысились с 26 до 28 процентов. Об этом Дерипаска рассказал в своем Telegram-канале.

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Миллиардер со ссылкой на материал газеты «Ведомости» отметил, что программа перестала способствовать строительству доступного жилья. В итоге льготная ипотека исчерпала себя в 38 процентах российских городов. «Если на старте программы с минимальным взносом можно было купить 91 процент квартир, то сейчас — только 84 процента», — процитировал миллиардер.

Дерипаска подчеркнул, что сильнее всего рост сказался на семьях, «живущих от зарплаты до зарплаты и бюджет которых распланирован до копейки», так как размер их заработной платы не увеличился. В качестве решения вопроса миллиардер призвал без повышения цен на квартиры развивать строительный сектор и предоставить застройщикам земельные участки с инфраструктурой.

В апреле аналитики определили российский город-лидер по показателям роста цен на вторичное жилье. Рейтинг возглавила Тюмень, где за март 2021 года квартиры подорожали почти на пять процентов. В топ-3 списка также оказались Омск и Казань с показателями в 4,6 и 2,76 процента соответственно. Москва заняла восьмое место — «квадрат» жилья за месяц прибавил в цене 2,08 процента.